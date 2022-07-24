москва зараз вступить у довгу гру, – Фейгін про удари окупантів по порту Одеси

росія спробує витягнути з угоди про зерно масштабніший договір щодо так званого "перемир'я". Але навряд чи в них це вийде.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисний Марк Фейгін. За його словами, росія зараз спробує грати "в довгу гру" з ситуацією довкола експорту зерна. Вони постійно говоритимуть, що організувати безпечний маршрут для транспортування неможливо тощо. За таким принципом окупанти й обстріляли Одеський порт.

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У такий спосіб кремль спробує масштабнішої угоди щодо певного "перемир'я". Адже вони зацікавлені якимсь чином закріпити за собою тимчасово окуповані території України та взяти "передишку".

Вони хочуть зробити угоду по зерну однією з передумов для великої угоди на кшталт мирного плану Драгі. Навряд чи це вийде, але чому б не спробувати, – говорить Фейгін.

Кому зараз найбільше вигідна угода із зерном

Фейгін вважає, що тут переплелося багато різних інтересів: і України, яка хоче поповнити свій бюджет, і приватного капіталу, і Туреччини, яка хоче щось на цьому заробити, і навіть, можливо, якихось генералів з фсб, що спробують "проштовхнути" крадене зерно.

На думку Фейгіна, росія дещо виграла від цієї угоди. Як раніше повідомляли західні ЗМІ, кремль отримав певне послаблення санкцій через розмороження коштів в певному переліку банків. Їх можна буде використати нібито для купівлі та імпорту сільгосппродукції.

У цьому випадку вигоду отримує москва, бо вона послабила зашморг від санкцій та створила нову напругу, з приводу якої можна везти переговори в ООН чи в Стамбулі. Згодом це все може перейти в додаткове прийняття додаткових умов від москви, – вважає Фейгін.

Фейгін про зернову угоду України, ООН, Туреччини та росії: дивіться відео

Нагадаємо, 23 липня близько 11 години ранку росія вдарила ракетами по Одеському порту. Це особливо цинічно, адже за день до того Україна та росія підписали окремі угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Посередниками були ООН та Туреччина.

В порту було зерно, яке готували на експорт. Але, на щастя, окупанти в нього не потрапили.