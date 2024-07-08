У Києві з "Охматдиту", куди влучили росіяни, евакуюють пацієнтів

Російська армія під час масованої атаки Києва 8 липня атакувала дитячу лікарню "Охматдит". Наразі усіх пацієнтів з медичного закладу евакуюють.

Раніше повідомляли, що внаслідок ворожого обстрілу Києва дитяча лікарня "Охматдит" була зруйнована. Там перебували пацієнти на лікуванні.

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З "Охматдиту" евакуюють пацієнтів

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Там їм нададуть всю необхідну допомогу.

Окрім того, журналісти вже показали кадри, як саме відбувається евакуація з "Охматдиту" пацієнтів, після того, як у будівлю влучила російська ракета.

Евакуація з "Охматдиту" після влучання російської ракети / Фото УП

На кадрах можна побачити, як медзаклад був понівечений внаслідок ворожої атаки. Наразі на місце прямують небайдужі кияни, які допомагатимуть розбирати завали біля "Охматдиту".

До цього глава МВС України Володимир Клименко заявляв, що під завалами в лікарні "Охматдит" можуть бути люди. Одну людину вже витягли з-під завалів.

Раніше у КМВА зазначали, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Також на місцях є постраждалі.