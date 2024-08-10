Ракету, якою ударили по "Охматдиту", могли виготовити за кілька днів до атаки, – дослідники

Між виготовленням і використанням ракети у Росії проходить два місяці – такого висновку дійшли аналітики Conflict Armament Research (CAR). Цілком можливо, що ракета, яка вдарила по "Охматдиту", була вироблена навіть за кілька днів до атаки.

Днями хірург Олег Голубченко розповів, як відреагував на вкид російської пропаганди стосовно себе. Після атаки ворог почав стверджувати, що "Україна обстріляла сама себе", а халат лікаря зумисне вимазали кров'ю.

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Окупанти стріляють ракетами щойно з конвеєра

Ракета, яка влучила в найбільшу дитячу лікарню України 8 липня 2024 року, була виготовлена ​​в Росії всього за кілька тижнів, а можливо, і за кілька днів до нападу,

– сказано в статті.

Мова про російську керовану ракету класу "повітря-земля" Х-101. Її залишки задокументували 30 липня.

"Аналіз CAR, заснований на фізичному дослідженні слідів на уламках, показує: ракета, яка влучила в лікарню "Охматдит", була випущена щонайбільше за три місяці до атаки, а можливо, за вісім днів до неї. Такий короткий проміжок часу між виробництвом і використанням ракет Х-101 є частиною тенденції, яку CAR вперше помітив у грудні 2022 року", – навели деталі дослідники.

Їхній висновок ґрунтується на цифрах виробничого номера ракети.

Перші три цифри – спільні для всіх російських ракет Х-101, які CAR задокументував в Україні. А от інші цифри, 263, є на всіх нещодавно виготовлених ракетах. Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024).

Conflict Armament Research заснована у 2011 році. Організація працює у гарячих точках і збирає дані про постачання зброї. Її представники відстежують джерела постачання зброї і документують її використання. Мета CAR – зрозуміти картину незаконних потоків зброї та зменшити постачання звичайних озброєнь несанкціонованим користувачам, включаючи повстанські та терористичні сили.