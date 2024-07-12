США та Україна готують відповідь Росії за удар по "Охматдиту"

Україна та США працюють над відповіддю на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Зазначається, що відповідь буде "сильною".

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час саміту НАТО заявив, що під час цього удару США побачили "жахливу реальність російської жорстокості". Про це повідомляє 24 Канал.

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США допоможуть Україні відповісти Росії за удар по "Охматдиту"

Салліван заявив, що у зв'язку з атакою на дитячу лікарню Росії готують "сильну й рішучу" відповідь.

Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю,

– сказав Салліван.

Важливо. Росія атакувала дитячу лікарню "Охматдит" зранку 8 липня. У цей момент там перебували понад 600 дітей та персонал. 2 людини загинули на місці, згодом помер маленький хлопчик, який перебував у критичному стані після удару.

Деякі відділення лікарні повністю знищені.

Варто зазначити, що на полях саміту НАТО Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України. До нього увійшли ППО Patriot та боєприпаси.

Також президент США заявив, що зараз триває робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 вже цього літа.