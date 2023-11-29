Кричали про "воєнний злочин", а підтвердили удар ЗСУ по окупантах: пропагандисти знову "схибили"

29 листопада 2023, 20:59
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Російські військові часто переховуються в школах та дитячих садочках у прифронтових районах. Однак коли Збройні Сили знищують такі їхні "пункти базування", пропагандисти Кремля починають кричати про "удари по цивільних".

Так, у вівторок, 28 листопада, українська армія уразила район скупчення окупантів у Токмаку Запорізької області. Згодом російські псевдожурналісти заявили про обстріл дитячого садочка. З цього можна зробити висновок, що удар був результативним, – інформує 24 Канал.

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Як пропаганда підтвердила удар ЗСУ по російських вояках

Так звані ЗМІ, що працюють на державу-агресорку, почали публікувати кадри пошкодженого дитячого садочка №8 "Метелик", який розташований на вулиці Центральній Токмака, що на Запоріжжі.

Водночас у Центрі журналістських розслідувань з посиланням на місцевих жителів ще в день атаки констатували, що в цьому дошкільному навчальному закладі ворог організував військовий госпіталь.

Весь час туди під'їжджали санітарні автомобілі, а після вибухів до будівлі приїжджали авто швидкої допомоги. Проходи повз будівлю були перекриті, приміщення оточили озброєні російські військові,
– йдеться у повідомленні.

Загарбники стверджують, що відповідний дитячий садочок у наступному, 2024 році, мав би прийняти 68 дітей. Однак "чомусь" вони не згадують, що цьогоріч в цьому дошкільному закладі ніхто не навчається через організацію пункту базування військових.

Окупанти брешуть про обстріл "цивільного об'єкта" в Токмаку / Скриншоти 24 Каналу

За словами росіян, ЗСУ били по регіону нібито ракетами HIMARS, і одна з них влучила саме в цей дитячий садочок. Загарбники пишуть, що був частково зруйнований другий поверх будівлі, пошкоджено стіни та дах.

Де розташований садочок, у якому росіяни влаштували госпіталь: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Як пишуть українські розслідувачі, в телеграм-чатах місцеві жителі також обговорювали, що з будівлі цього дитячого садочка евакуювали так звану "виборчу документацію". Тобто цей заклад загарбники могли використовувати ще й для проведення псевдовиборів.

Що каже українська влада

  • Мер Мелітополя Іван Федоров заявляв про те, що в районі Токмака справді чули вибух 28 листопада внаслідок удару по скупченню окупантів.
  • Хоч і посадовець не сказав, що йшлося про дитячий садок, однак він наголосив, що приліт був по будівлі в центральній частині міста, яку окупанти використовували у своїх цілях.
  • За словами Федорова, після удару ворог почав евакуацію "трьохсотих", себто поранених, бійців. Окрім того, внаслідок успішного ураження є "двохсоті" загарбники – тобто загиблі.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак