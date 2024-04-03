ЗСУ вдарили по Гладківці на Херсонщині: партизани кажуть про багато 200-х

Захисники не припиняють нагадувати загарбникам про те, що їм ніколи не знати спокою на окупованих землях. Стало відомо, що українські військові на Херсонщині влаштували ворогові справжнє пекло.

На Херсонському напрямку життя окупантів й так не було солодким. А наші воїни узяли та ще більше його підсолили.

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Влучний удар

Як повідомляють партизани Маріуполя, по угрупованню росіян у Гладківці, що на Херсонщині, стався сильний "приліт".

Близько 13:30 ЗСУ завдали по ворогу влучний удар. Відомо, що після цієї "бавовни" багато загарбників відправилися просто до глядацької зали, де виступає Кобзон. А ще чималенька кількість окупантів скупчилися у холі в очікуванні, коли їх також пустять послухати відомого співака.

Вони самі не очікували, то прикурили знатно. Слідкуємо за повідомленнями з Херснонського напряму уважніше,

– йдеться у дописі спротиву Маріуполя.

Де прилетіло по росіянах: дивіться карту

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку росіяни не полишають спроб вибити українців з плацдарму на лівому березні Дніпра. Зокрема, за минулу добу ворог 8 разів атакував позиції наших військ.

ЗСУ зробили неможливе під Авдіївкою

На Сході ситуація залишається найгарячішою. Тут окупанти наступають одразу на кількох ділянках фронту, зокрема, під Авдіївкою. Сили оборони тим часом страждають від нестачі снарядів та іншого озброєння.

Втім, попри значну перевагу противника, нашим військовим вдається показувати неймовірні результати.

Так, 30 березня Росія спробувала здійснити один із найбільших штурмів за всі два роки війни. Ворог кинув 48 одиниць техніки на захід від окупованого Тоненького, що на Донеччині.

Втім, ЗСУ вдалося зупинити наступ росіян, спочатку вдаривши по них із безпілотників, а потім обстрілявши артилерією. Загалом ворог втратив 20 танків і бойових машин, і був змушений відступити.

В Інституті вивчення війни наголосили, що ця битва засвідчила здатність українських сил чинити опір окупантам.

Зазначимо, що FPV-дрони стали певною мірою своєрідною компенсацією для українців нестачі боєприпасів. За словами Федорова, в України є безпілотники, здатні долати відстань у понад 1000 кілометрів.