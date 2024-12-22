Стовідсотково підготовлена акція: у Херсонській облраді розповіли про удар по онкодиспансеру

Російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по онкодиспансеру в Херсоні 21 грудня. Атака була невипадковою, її заздалегідь підготували.

Про це 24 Каналу повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зазначивши, що жодних військових цілей на території медзакладу немає.

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Що вказує на підготовлену атаку

Соболевський розповів, що росіяни нечасто використовують КАБи по Херсону, проте 21 грудня стало винятком. Вони відпрацювали по обласній онкологічній лікарні. Російська пропаганда поширює фейки, що в медичному закладі був розташований пункт контролю повітря.

Нічого там не було, жодних військових. Лише лікарі, які продовжували надавати медичні послуги херсонцям,

– зазначив він.

Росіяни завжди виправдовують свої терористичні дії буцім наявністю військових чи якихось складів з боєприпасами на тій чи іншій території.

Це стовідсотково була підготовлена акція з їхнього боку,

– зауважили в Херсонській облраді.

На це вказує застосована керована система озброєння (КАБи) і те, як росіяни висвітлювали скоєне.

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Чи переважають хаотичні удари

Якщо ворог б'є "Градами" по житловому кварталу, це просто масована атака по площі. Якщо завдають ударів дронами, то свідомо бачать, по кому відпрацьовують.

"Немає такої системи – або тільки керована зброя винятково по військових об'єктах, або некерована зброя хаотично. І так, і так вони працюють", – констатував Юрій Соболевський.