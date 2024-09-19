Росія вдарила КАБом по пансіонату для літніх людей у Сумах: страшні кадри з місця

Росія ввечері 19 вересня цинічно обстріляла КАБом геріатричний пансіонат у Сумах. На жаль, відомо про поранених та одну загиблу людину.

Загалом у пансіонаті проживала 221 особа. У мережі показали жахливі наслідки цього обстрілу Сум, передає 24 Канал.

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Частина травмованих – у важкому стані

Рятувальники евакуювали із атакованого пансіонату у Сумах 147 осіб. За даними ДСНС, людей під завалами немає.

Станом на 18:05 відомо про 12 постраждалих осіб. На жаль, одна людина отримала смертельні травми.

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Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що частина травмованих у важкому стані. Основний удар припав на верхні поверхи будівлі, зокрема, на останньому були 24 підопічні.

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Наразі підопічних пансіонату розміщають по інших закладах. Всі, хто перебував у закладі, – маломобільні люди похилого віку.

Наслідки російського обстрілу Сум / Фото Нацполіції та "Кордон.Медіа"