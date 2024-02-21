Тепер на Херсонщині: росіяни скаржаться на черговий удар по полігону

Російським окупантам 21 лютого схоже вкотре стало несолодко. Загарбники у мережі скаржаться на черговий приліт по особовому складу у Херсонській області.

Зазначимо, що днями росіяни писали, що ЗСУ вдарили по бригаді у Волноваському районі – ті вишикувалися в очікуванні генерала. Водночас офіційно Збройні Сили не коментували інформацію.

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Знову "щось сталося"

Ввечері 21 лютого російські окупанти почали масово скаржитися на удар ЗСУ по полігону у Херсонській області. Вони зазначають, що знову фіксують величезні втрати натякаючи, що ситуація нагадує інцидент під Волновахою.

Сьогодні знову полігон. Херсонська область. Дов***бізм ніхто не скасовує,

– пишуть окупанти.

Зазначимо, що подібні інциденти вже набирають системних обертів. Навіть самі росіяни у коментарі розводять "зраду" пишучи, що їх особовий склад ціленаправлено знищують і це вже нагадує диверсію. Громадяни країни-агресорки припускають, що знову було шикування, яке, ймовірно, було ліквідовано прицільним ударом.

Інцидент під Волновахою

Зазначимо, що це вже другий випадок лише за останні дні. Нещодавно росіяни повідомляли про удар по полігону біля Волновахи, де на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади. Вони влаштували цей захід за 7 кілометрів від лінії фронту – за що і поплатилися.

За повідомленнями роспропаганди, солдати вишикувалися віддати честь генералу-майору Олегу Мойсеєву, який чомусь так і не приїхав. Зате вчасно прибула українська ракета HIMARS. За різними підрахунками середня кількість ліквідованих загарбників перевалила за 60.

Імовірно, ЗСУ завдали удар близько 9:00 у вівторок, 20 лютого, по полігону, який розташований в Трудівському. Водночас у мережі публікували десятки фото, що підтверджують прицільний удар Збройних Сил. У щоденному звіті Генштаб писав про 1130 ліквідованих окупантів на всіх напрямках фронту.