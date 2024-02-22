Сили оборони показали удар по полігону росіян в Херсонській області: разючі кадри

Українські військові вдарили по полігону росіян у тимчасово окупованій Херсонській області. Внаслідок цього понад 60 росіян отримали свій заповітний квиток "на концерт до Кобзона".

Сили оборони показали кадри, як влучили по місцю розташування військ окупантів. На кадрах можна побачити, наскільки потужним був удар наших військ по окупантах.

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Момент влучання по скупченню військ окупантів

Сили оборони Півдня України зазначили, що, за деякими даними, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Дніпро" прибуло на полігон у Херсонській області, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки". Зрештою вони й самі приєдналися до "феєричного шоу".

Ми ж попереджали: горіти вам у пекельному вогні... Сказано — зроблено!

– мовиться в публікації.

Сили оборони також опублікували відео, на якому зафіксовали момент удару по скупченню окупантів. На кадрах можна побачити, як стався потужний вибух і вгору піднявся стовп густого диму.

ЗСУ вдарили по окупантах у Херсонській області / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України (18+)

Одразу після удару частина військ окупантів заметушилася та побігла шукати собі прихисток. Однак серед степів Херсонської області наші захисники зловили решту окупантів і завдали їм потужних ударів.

Сили оборони підтвердили удар по полігону росіян