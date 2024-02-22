В ОК "Південь" розповіли про втрати окупантів на полігоні на Херсонщині

ЗСУ вдарили по полігону ворога на території тимчасово окупованої Херсонщини. Нині українські військові продовжують отримувати інформацію та підтвердження щодо втрат росіян.

Про це 24 Каналу заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що мовиться про глибину тимчасово окупованої території. Тож загарбники максимально ретельно приховують інформацію. До слова, про удар українських військових ворог почав скаржитися ввечері 21 лютого.

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"Щонайменше, згідно з відеофіксацією того, що відбувалося, до 60 окупантів безповоротні втрати. Мається на думці й ті, хто загинули там на місці, і ті, хто були надто важкі. "Трьохсоті", які, можливо, і до госпіталю не дотягнули", – сказала Гуменюк.

Однак це попередні дані. Нині ЗСУ перевіряють інформацію чи "долучилося" туди командування окупаційного угруповання військ "Днєпр".

Втрати ворога

Зокрема, на полігоні росіян, який вразили українські захисники, знищили дуже багато автомобільної техніки. Загалом протягом 21 лютого на Півдні українські бійці знищили 14 одиниць автобронетанкової техніки окупантів.

Доба була досить результативною для нас. Це і відбиті 4 штурми на Кринках, і ураження полігону. Це було мінус 133 окупанти. Станом на зараз вже маємо підтвердження про знищення ще 26 окупантів за цей бойовий день. Продовжуємо свою бойову роботу,

– розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Окрім того, українські військові протягом середи знищили РСЗВ "Град" росіян та щонайменше 4 артилерійських установки.

Що відомо про ураження ворожого полігону на Херсонщині