Останні 2 тіла знайшли у підвалі, люди впали з верхніх квартир, – ДСНС про удар по Полтаві

1 лютого вранці окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. Розбір завалів і пошук тіл загиблих продовжився і наступного дня.

Станом на ранок 2 лютого відомо про 14 загиблих мешканців 5-поверхового будинку. Не всі тіла ще ідентифіковані. У лікарні перебувають 17 травмованих людей, з яких четверо дітей. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, передає 24 Канал.

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Під завалами ще можуть бути тіла

За словами посадовиці, розбір завалів на місці ворожого удару триває. Не припинявся він і вночі. Наразі важко сказати, скільки саме триватимуть роботи з ліквідації наслідків російської атаки, адже рятувальники працюють дуже ретельно. Під завалами будинку можуть ще перебувати тіла загиблих.

Рибалко повідомила, що останні два тіла були знайдені у підвальному приміщенні. Ймовірніше, обвалилися плити перекриття між поверхами, і люди у такий спосіб з верхніх квартир опинилися у підвалі.

Один під'їзд фактично склався.

Тіло 12-річної дівчинки, яке знайшли о третій годині ранку у сусідньому підїзді, теж було під плитою перекриття, яка обвалилася між 4 і 5 поверхами.

У розборі завалів беруть участь понад 200 осіб. Це і рятувальники, і верхолази, і кінологи. Триває очищення підвальних приміщень від будівельного сміття. Загальна вага важких конструкцій і сміття становить понад 780 тонн.

До слова, відомо, що внаслідок удару по Полтаві загинули дві дитини. Серед них – 9-річна Софійка Яворська.