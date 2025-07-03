Удар по Полтаві: 2 людей загинули, понад 10 – постраждали
- Російські війська 3 липня завдали удару по Полтавській громаді.
- Внаслідок цього є загиблі та понад десяток постраждалих.
В четвер, 3 липня, росіяни завдали удару по Полтавській громаді. На жаль, внаслідок дій ворожої армії є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Ворог вдарив по Полтаві
Російські окупаційні війська в четвер, 3 липня, вдарили по Полтавській громаді. Внаслідок дій ворожих сил виникла пожежа на місці події.
Володимир Когут повідомив, що пошкоджена цивільна інфраструктура.
Станом на 10:37 відповідно до попередньої інформації, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено.
Вказується, що на місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Володимир Когут повідомив, що працюють всі необхідні служби.
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Зазначимо, що в Сухопутних військах повідомляли, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних.