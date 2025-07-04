"Мав щиру мрію": внаслідок удару по Полтаві загинув студент та працівник ОВА Олександр Ляшик
- 3 липня російські війська атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок удару загинув 21-річний студент Олександр Ляшик.
- Ляшик був студентом магістратури за спеціальністю "Облік та оподаткування" та працював у Полтавській ОВА.
У четвер, 3 липня, російські війська масованого атакували безпілотниками Полтаву. На жаль, внаслідок удару загинув 21-річний студент та працівник Полтавської ОВА Олександр Ляшик.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський державний аграрний університет (ПДАУ).
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Олександр Ляшик загинув у Полтаві
У Полтавському державному аграрному університеті повідомили, що Олександр Ляшик навчався на магістратурі за спеціальністю "Облік та оподаткування".
Був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України,
– розповіли в ПДАУ.
За словами співробітників університету, життя юнака, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію.
Звістку про загибель Олександра Ляшика прокоментувала також громадська діячка Олександра Гліжинська. Вона повідомила, що у 2024 році студент став переможцем Національних дебатів Активна Громада. Після цього Олександра запросили на роботу до Полтавської ОВА.
У лютому цього року прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом. Життя Олександра обірвав цинічний ворожий обстріл. Колектив облвійськадміністрації глибоко сумує з приводу непоправної втрати та висловлює щирі співчуття рідним і близьким,
– написали в самій Полтавській ОВА.
Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава опинилася під масованою атакою безпілотників, тоді було зафіксовано влучання на території Полтавського міського ТЦК та СП та Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва ці об'єкти розташовані поруч, у щільній міській забудові.