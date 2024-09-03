Росія підло атакувала Полтаву: у Білому домі відреагували на обстріл українського міста

Російські окупанти 3 вересня цинічно обстріляли Полтаву. У Білому домі відреагували на атаку ворога по місту України.

Сполучені Штати продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні". Про це на аудіобрифінгу у вівторок, 3 вересня, заявив представникам преси радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

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У Білому домі відреагували на обстріл Полтави

Джон Кірбі висловив співчуття українцям після чергового масованого удару країни-агресорки по Полтаві.

Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування,

– сказав представник Білого дому.

Радник також наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".