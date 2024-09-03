Росія у Полтаві вдарила по Інституті зв'язку, частково зруйнувавши одну з будівель навчального закладу. ЗМІ пишуть, що це був "один з найстрашніших" ударів з початку війни.

Станом на 18:00 Офіс прокурора заявив про 51 загиблу людину та понад 200 поранених. Ще 18 людей могли перебувати під завалами.

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Що пишуть ЗМІ про удар по Інституті зв'язку

Відео з місця події показало зруйновані будівлі та поранених, яким допомагають на вулиці. Очікується, що кількість загиблих збільшиться, при цьому невідома кількість людей ще перебуває під уламками,

– написали журналісти.

Вони також пригадали, що попередній такий масовий випадок загибелі українських військових внаслідок удару російської ракети стався 17 травня 2022 року. Тоді внаслідок прильоту по навчальному центрі "Десна" загинули 87 людей.

Іноземне ЗМІ також зауважило, що Володимир Зеленський вкотре закликав посилити Україну протиповітряною обороною Заходу та закликав союзників дозволити використати свою зброю далекого радіусу дії для ударів углиб російської території, щоб захистити Україну.

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ЗМІ писали, що Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових. Офіційний коментар пообіцяли надати згодом.

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.