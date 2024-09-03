Немає сенсу відразу розганяти "зраду", – військовий ЗСУ про російський удар по Полтаві

В мережі вже почали розганяти багато неправдивої інформації щодо російського удару по Полтавському військовому інституту зв'язку. Тут потрібно дочекатися розслідування.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що удар по Полтаві – дійсно болючий. Зв'язківці – надзвичайно важливі та кваліфіковані спеціалісти.

До теми Удар по Інституту зв'язку у Полтаві: все, що відомо про трагедію 3 вересня

Не потрібно розганяти "зраду"

Народна депутатка Маряна Безугла одразу після вибухів почала розповідати, що стався приліт по військових під час шикування. Як наголосив Сазонов, ця інформація не відповідає дійсності.

Мені два побратими відписали в особисті. Один з них втратив там рідного. Інший там служить. Обидва підтверджують інформацію, що шикування там не було. Але зрозуміло, що в навчальному закладі було скупчення людей,

– зазначив Сазонов.

Під час війни не можна взагалі допускати жодного скупчення військових. У такому випадку можна стати мішенню для ворога. Вже неодноразово були трагічні випадки. Їх важливо не повторювати.

У будь-якому випадку зараз важливо уникнути різних спекуляцій та маніпуляцій. Потрібно дочекатися результатів офіційного розслідування.

Зверніть увагу! Станом на вечір 3 вересня відомо, що внаслідок удару по Полтаві загинула 51 людина. Ще 219 людей зазнали поранень. Дані ще можуть змінитися.

Також у Полтавській обласній лікарні закликали громадян стати донорами крові. Потрібні усі групи.

Головні вимоги: вік від 18 – до 60 років; вага – понад 50 кілограмів. Адреса – місто Полтава, вулиця Шевченка, 23. Забір відбувається з 08:00 до 14:00.

Контактний номер +380954521357. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.