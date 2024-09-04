"Росія не переможе в цій війні": Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві

Російські війська завдали чергового підлого удару по Полтаві учора, 3 вересня. На цю атаку відреагував президент США Джо Байден.

У своїй заяві він рішуче засудив російську ракетну атаку та підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Нагадаємо, що внаслідок удару по Полтаві загинула 51 людина і 271 була поранена.

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Якою була реакція Байдена на удар по Полтаві

Байден підкреслив, що російські ракети влучили у військовий навчальний центр і лікарню, завдавши жахливих втрат.

Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку,

– заявив президент США.

Лідер США також зазначив, що цей напад є трагічним нагадуванням про постійні спроби Владіміра Путіна зламати волю українського народу.

Однак, за словами Байдена, Україна стоїть непохитно вже два з половиною роки, і США продовжуватимуть підтримувати її в цій боротьбі, зокрема надаючи систем протиповітряної оборони.

"Не робіть помилок: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним", – резюмував Байден.