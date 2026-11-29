Російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова.Унаслідок атаки постраждали щонайменше одинадцять людей.

Удару ворог завдав сьогодні, 29 листопада, близько полудня. На території терміналу спалахнула пожежа. Про це повідомляють в ДСНС Харківщини та у Харківській обласній прокуратурі.

Які наслідки російської атаки на Харків?

За попередніми даними слідства, російські військові атакували поштовий термінал ракетою типу "Бандероль".

Постраждали девʼятеро дорослих людей та двоє дітей. За уточненою інформацією правоохоронців, серед постраждалих – дівчинка віком 1 рік 11 місяців і хлопчик, якому 5 років.У дітей діагностували гостру реакцію на стрес. Іншим постраждалим також надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок влучання виникла пожежа в будівлі поштового терміналу та двох автомобілях. На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Російська атака на Харків 29 листопада / Фото ДСНС Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Рятувальники ліквідували займання. Психологи ДСНС також надавали постраждалим необхідну підтримку.

На місці удару працюють екстрені служби. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину та вилучають речові докази.

Нагадаємо, що 29 листопада російські війська також атакували Полтаву. Близько 11:18 в обласному центрі прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, ворог застосував баражувальний боєприпас типу "Бандероль". Повітряні сили перед цим попереджали про рух швидкісної цілі на місто.