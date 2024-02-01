Був гордістю флоту, – у ГУР пояснили, чому Росії боляче від втрати ракетоносія "Івановєц"

Вночі 1 лютого спецпризначенці ГУР знищили російський ракетний катер "Івановєц" у Криму. У відомстві розповіли подробиці удару по ворожому судну.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав знищення "Івановца" серйозним ударом по ворожому флоту, передає 24 Канал.

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"Малюки" зробили свою справу

Юсов розповів, що ураження ракетоносія – це серйозна, важлива й успішна спецоперація української розвідки.

За його словами, піти на дно "Івановцю" допомогли морські дрони, які вже неодноразово проявляли свою ефективність.

Російське "корито" потонуло під час бойового чергування. Воно було знищене прямим влучанням без жодної надії на відновлення. "Рятувальні заходи не дали жодних результатів", – зазначив військовий.

Таких катерів всього три

Юсов пояснив, чому окупантам боляче від втрати ракетоносія. Справа в тому, що подібних ракетних катерів на озброєнні у Чорноморського флоту Росії було всього три. "Тепер вже мінус один", – резюмував розвідник.

Це була гордість флоту окупантів. І ця гордість не змогла впоратися із викликами,

– заявив Юсов.

Представник ГУР запевнив, що такі операції матимуть продовження. Україна й надалі буде деокуповувати акваторію Чорного моря і витісняти ворога.

"Івановєц" пішов на дно: що ще відомо