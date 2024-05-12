На честь 10-річчя псевдореспубліки, – Андрющенко розповів деталі "святкової бавовни" в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку зранку 11 травня пролунав потужний вибух. "Приліт" стався напередодні автопробігу на честь 10-річчя псевдореспубліки "днр".

Внаслідок "бавовни" вщент зруйновано ресторан Paradise у Ленінському районі Донецька. Детальніше про "святкову бавовну" 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Традиційні щорічні "привітання"

Бойовики зібралися, щоб відзначити 10-ту річницю проголошення так званої "деенерії". Варто зазначити, що "бавовна" 11 травня у Донецьку відбувається вже декілька років поспіль, зокрема, коли окупанти збираються на "святкування".

Це точно здає хтось зі своїх. Я не знаю хто саме здав нашим цього разу, але за понад дворічний досвід роботи зі спротивом щодо Маріуполя зрозумів, що для росіян, особливо для днрівців, прийти та здати свого, щоб зайняти його місце, просто класика жанру,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, якщо простежити динаміку, особливо після повномасштабного вторгнення, вже третій рік поспіль окупанти збираються в якомусь ресторані й там їх обов'язково вітає "бавовна".

За попередніми даними, під час удару в ресторані понад 10 людей. Відомо про 3 загиблих і 8 поранених.



Наслідки "бавовни" у Донецьку 11 травня / Фото: росЗМІ



Наслідки "бавовни" у Донецьку 11 травня / Фото: росЗМІ

Росіяни святкували, що 10 років тому їм вдалося ввести в оману велику кількість людей, які мешкають на території Донецької області, й під цим приводом розпочалася тотальна окупація.

Я взагалі не розумію, що за свято, але нехай святкують, прекрасний "салют". Хотіли незалежності – отримали,

– радник міського голови Маріуполя.

На щастя, Донецьк розташований не так далеко, тому для атак не потрібні ракети ATACMS чи Storm Shadow. До слова, росіяни заявляють, що удару було завдано з РСЗВ Himars.

"З одного боку, окупанти мали б навчитись, а з іншого – вони не здатні вчитися навіть на своїх помилках", – наголосив Андрющенко.

"Бавовна" на окупованих територіях