Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Курщині: могло прилетіти в будівлі з окупантами

Удень 20 грудня росіяни повідомили про обстріл Курської області. Було атаковано місто Рильськ. 24 Канал зібрав деталі.

Цього ж дня Росія обстріляла десятьма ракетами Київ. Є загиблий, постраждало 13 людей. Внаслідок удару пошкоджені офіси, кафе, ресторани, будівлі посольств. Основний удар припав на бізнес-центр "Торонто" та Миколаївський костел.

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Що відомо про атаку по Рильську 20 грудня

Сергій Стерненко написав, що є влучання по будівлях, де дислокувалися російські військові. Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Окупанти ж стверджують, що під обстріл ракетами потрапили Будинок культури, автостанція, педагогічне училище та школа №1. Утім, на відео, яке поширюють російські ЗМІ, добре помітно військових. До того ж Україна б'є виключно по військових об'єктах – на відміну від Росії.

У Рильську багато військових на місці прильоту: дивіться відео

Зверніть увагу! З Гугл-карт зрозуміло, що в районі місця обстрілу є авіаційний коледж.

Як і завжди, росіяни послужливо фільмують наслідки атаки. Їхні коментарі неперевершені. Наприклад, в одному з роликів звучать слова "Ще гаряченьке!" Вони стосуються уламків ракети.

За кілька кроків від автора відео людина тягне шматки металу з місця обстрілу. "Прості росіяни" не вперше тягнуть металобрухт після атак – раніше про це писали українські пабліки.

Кумедно, але російські військові також фільмують наслідки удару. Це можна побачити на ролику вище.

Чоловік з авто знімає пожежу після обстрілу: дивіться відео

Традиційно росіяни заявляють, що удару було завдано західними ракетами. От тільки не змогли визначитися, це були ATACMS чи HIMARS.

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Курської області Олександр Хінштейн зараз у Москві. Він пообіцяв "висунутися" до Рильська.

ЗМІ заявляють, що через атаку є загиблі та поранені. Але цифри дуже різняться: одні пишуть, що загинуло 4 людей і постраждало 16, інші наводять цифру поранених як 18, треті – як 26. Влада тільки підтвердила втрати, але не назвала цифри.