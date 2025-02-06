Пошкоджено понад 100 павільйонів: який вигляд має ринок Харкова після атаки росіян

Ввечері 5 лютого російський безпілотник атакував Київський район Харкова. Під ударом опинився найбільший ринок міста, де були серйозно пошкоджені павільйони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Харківську обласну прокуратуру.

Читайте також В Харкові пролунали вибухи: ворог вдарив по найбільшому ринку міста та інших локаціях

Які наслідки ворожих ударів по Харкову

За даними слідства, 5 лютого близько 23:25 ворожий безпілотник вдарив по території ринку "Барабашово" у Харкові. Під час атаки постраждали щонайменше 100 торговельних павільйонів.

Як розповів прзидента концерну "АВЕК" Андрій Вінаков, на ринку "Барабашово" пошкоджено близько 14 тисяч квадратних метрів – йдеться про торговельні площі.

У Київському району найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив в дах найбільшого ринку Харкова. Через вибух було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає,

– повідомляв речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зазначається, що для ударів по Харкову російська армія застосувала БпЛА "Герань-2".

В прокуратурі додали, що близько першої ночі російський безпілотник також атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі Харкова – було пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

Журналісти показали ринок "Барабашово" після атаки / Фото: Суспільне

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області. Також сили протиповітряної оборони збили 56 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів.