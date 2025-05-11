У Рильську, ймовірно, стався приліт по місцю дислокації окупантів, – ЗМІ

Увечері ворожі пабліки почали поширювати кадри з Рильська, міста у Курській області. Росіяни плачуться, що Україна вдарила по скупченню окупантів.

Попри переможні заяви Кремля про "звільнення" Курської області, там не припиняються бої. Українські сили продовжують операцію на території противника, передає 24 Канал.

Дивіться також Під час "перемир'я" росіяни намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під "своїх"

"Полум'яний привіт" окупантам на Курщині

Увечері 11 травня російські телеграм-канали повідомили про приліт у Рильську на Курщині. Місцеві кажуть, що знищено місце дислокації російських військових. За їхніми словами, є вбиті та поранені, йде розбір завалів. Зазначається, що удар по скупченню противника було завдано ракетами HIMARS.

Приліт по окупантах у Рильську: дивіться відео

Наслідки удару по росіянах: дивіться відео

Нагадаємо, що 8 травня Інститут вивчення війни повідомив про захід українських сил у селище Тьоткіно, що на Курщині. Останні геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ просунулися на південь від цього населеного пункту.