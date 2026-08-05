Ми готувались до цих ударів: у Rozetka розповіли про збитки та постраждалих після російського обстрілу

Росія вдарила по складу Rozetka. Спізасновник Владислав Чечоткін розповів, що це не перший удар, але він був найбільш руйнівним. Збитки оцінюють у мільярди гривень.

Внаслідок російської атаки на Київщині згорів найбільший склад компанії Rozetka. Розподільчий складський комплекс повністю знищили 3 балістичні ракети, які, на жаль, не вдалося збити. На щастя, усі працівники вціліли, але збитки оцінюють у мільярди гривень.

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін розповів 24 Каналу, що сьогодні компанія об'єднує 50 тисяч підприємців, які працюють по всій країні, та доставляють продукцію у десятки міст. Для кожного з них це великий удар, адже обстріл у ніч на 5 серпня був особливо руйнівним.

Чи можна розосередити такий бізнес

Насамперед варто розуміти, що Rozetka – це не тільки розподільчий склад. Це ще й 50 тисяч підприємців, які працюють по всій країні. Величезні автоматизовані склади пришвидшують роботу, роблять її економічно ефективнішою, швидшою.

Але в умовах війни треба все переробляти. Для Rozetka це дуже важка втрата, але це не тільки склад. Це і підписка на безкоштовну доставку Smart, і фінансові сервіси, і програмне забезпечення для десятків тисяч продавців,

– пояснив Владислав Чечоткін.

Він додав, що робота продовжується, операції для партнерів маркетплейсу не припинялися, а все втрачене будуть відбудовувати. На його думку, розосередити, "закопати під землю" чи зробити щось інше можна, але економічна доцільність вимагає окремого перерахунку.

Скільки разів били по тому самому центру

Владислав Чечоткін зазначив, що вони очікували таких ударів, бо вже втрачали склади, магазини, транспорт. Але до таких подій ніколи не можна бути повністю готовим, ба більше якщо мовиться не про військові виробництва.

На жаль, ворог вже втретє за тиждень атакує цей самий розподільчий центр, а загалом за останні півтора місяця таких ударів було майже десяток. Всі вони не були такими руйнівними, окрім останнього обстрілу 4 серпня. Тоді по складу влучили 3 балістичні ракети.

Що саме хотіла знищити Росія

За словами Чечоткіна, всі удари по логістичній інфраструктурі, Fozzy, "Епіцентру, виробниках підгузків, морозива та інших об'єктах, – мають лише одну ціль. Це тероризм. Росії потрібно зламати волю цивільних, бо волю на фронті зламати їй не виходить.

У мене особисто є лише одна головна мотивація працювати в Україні – іншої країни у мене немає. Це моя Батьківщина. Я тут народився, виріс. На прикладі багатьох міст, куди прийшла Росія, ми бачили, що там відбувається зовсім не те, чого ми хочемо чи мріємо,

– наголосив співзасновник Rozetka.

Він закликав підтримувати український бізнес і ЗСУ, а якщо є можливість – замовляти на Rozetka, в "Епіцентрі", купувати в АТБ чи "Сільпо". Це буде реальною допомогою, а компанії у відповідь платитимуть податки й зберігатимуть робочі місця. Так наша країна зможе пережити ці складні моменти.

Співзасновник Rozetka розповів наслідки удару по складу: дивіться відео

Наскільки великі збитки

Відомо, що збитки обчислюють мільярдами гривень, точну суму ще не можуть назвати, але це точно не менше, ніж кілька мільярдів. Компенсацію від держави компанія ще не отримувала. Співзасновник Rozetka припустив, що, скоріш за все, такі виплати можливі уже після завершення війни.

Наразі у компанії сподіваються хоча б на податкові знижки або відтермінування податків. Все це мають обговорити на зустрічі з прем'єр-міністром. За словами Чечоткіна, навіть такі кроки сьогодні суттєво допоможуть українському бізнесу.

На запитання про людей він сказав, що компанія дотримувалась усіх заходів безпеки, зокрема збудувала сучасні бомбосховища. На жаль, нещодавно загинув перший співробітник – люди не встигли добігти до укриття.

Але під час наступних ударів люди були в бомбосховищах, і сьогодні вночі ніхто не постраждав – ані співробітник, ані споживач, ані будь-хто інший, дотичний до складу,

– підсумував Владислав Чечоткін.

Нагадаємо, під час обстрілу у ніч на 5 серпня, Росія використала 24 балістичні ракети та 4 протикорабельні, також летіла понад сотня "Шахедів". На жаль, балістику не вдалося перехопити. Основним напрямком удару стала Київщина, уже відомо про 17 загиблих цивільних. Окрім області, пожежі та руйнування виникли і в багатьох районах міста.

Росіяни цілились у логістичні склади. Під удар потрапили інфраструктура "Епіцентру", склад Rozetka, зупинена робота заводу Epicentr Ceramic Corporation, який виробляв кераміку. Зруйновані магазини "Новус" і термінали "Нової пошти".