Атака на Рязанський НПЗ: Defence Express пояснило, чому цей завод такий важливий для Росії

У ніч проти 1 травня у Росії було досить гучно. Так, в Рязанській області країни-агресорки безпілотники атакували нафтопереробний завод.

У мережі публікували кадри, на яких було видно масштабну пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі. Цей завод розташований у безпосередньому передмісті й належить "Роснєфть". Його вважають одним із найбільших в Росії за обсягом продукції.

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Є стратегічними для Росії

Рязанський НПЗ має заявлений об'єм перероблення нафтопродуктів у межах 16 – 18 мільйонів тонн на рік. Це робить його одним з найбільших російських нафтопереробних підприємств, оскільки за обсягом продукції він стабільно входить у найкращих 5.

Defence Expres зазначає, що атака по НПЗ спричинила ураження установки первинного перероблення нафти. Експерти вважають, що важливим у цьому є те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево".

Саме там розташований Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників. Також у цьому місці базувались Ту-22М3, якими ворог завдає ударів по Україні.

Після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", Росія, скоріш за все, їх звідти вивела. Також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Іл-76 та машинах на його базі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для Росії. Однак попри "методичні удари України" у Росії не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону.

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