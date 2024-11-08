Цинічний удар по 20-поверхівці у Харкові: у якому стані перебувають поранені

Уночі окупанти вкотре обстріляли Харків з авіації. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Десятки містян поранені. Тривають пошуки людей під завалами.

У ніч проти 8 листопада Росія завдала три авіаційні удари по Харкову. Два прильоти сталися у Шевченківському районі, де пошкоджень зазнали 36 будівель, а один, найбільш руйнівний прийшовся на Салтівку, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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У якому стані постраждалі

У Салтівському районі росіяни вдарили по 20-поверхівці. Снаряд влучив між першим і другим поверхом. Наразі відомо про 25 поранених, серед них чотири дитини, зокрема 3-місячне немовля. Серед поранених у 10 осіб – гостра реакція на стрес. Пʼятьох людей з пораненнями – чотирьох жінок та чоловіка – ушпиталено. Вони мають середній та легкий ступінь ураження кінцівок і обличчя уламками.

На місці тривають рятувально-аварійні роботи, шукають людей під завалами.

До слова, попередньо, для удару ворог застосував ФАБ-250/500 з УМПК.