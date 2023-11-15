Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому: завалився під'їзд, є загибла

Уночі росіяни вдарили по місту Селидове на Донеччині. Ворог поцілив у 4-поверховий будинок.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого унаслідок ракетної атаки по житловому будинку.

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Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки

15 листопада вночі окупанти вдарили ракетою по місту Селидове – поцілили у 4-поверхову будівлю. З будинку евакуювали 5 осіб, серед них - дитина

Так, на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

: За даними Донецької обласної прокуратура, окупанти вдарили по житлових кварталах міста 4 ракетами С-300. Зруйновані 6 багатоповерхівок і 20 приватних будинків. Загиблій жінці, яку дістали з-під завалів, було 85 роки. Поранень зазнав її 56-річний син та ще 82-річна жінка. Іншу потерпілу снаряд поранив на вулиці. 50-річну доправили до лікарні.

Наслідки ворожого удару по Донеччині / Фото МВС

Кадри з міста Селидове, де вночі ворог поцілив у багатоповерхівку: відео ДСНС

У районі Кривого Рогу лунали вибухи: ворог міг завдати ракетного удару

У ніч проти 15 листопада росіяни пускали ракети по Україні. Так, близько півночі повітряну тривогу оголошували для південих та центральних регіонів – Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Херсонщини та Миколаївщини. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Тривога тривала щонайбільше 40 хвилин. За цей час у районі Кривого Рогу пролунали вибухи.

За даними Дніпровської ОВА, наслідки атаки ще уточнюються. На щастя, минулося без втрат.

Крім того, вночі ворог двічі атакував Нікопольський район. Били з артилерії по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Випустили з півдесятка снарядів. На ранок окупанти застосували по Нікополю "Шахеди". Наслідки атаки з'ясовують.