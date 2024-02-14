Пошуково-рятувальну операцію в Селидовому завершили: в ОВА оприлюднили кількість жертв

Російські війська в ніч на 14 лютого кілька разів обстріляли Селидове на Донеччині, внаслідок чого загинули люди. Наразі пошуково-рятувальна операція завершена.

Відомо про трьох загиблих та 12 поранених унаслідок обстрілу Селидового росіянами. Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

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Ворог атакував Селидове

Оновлено. Рятувально-пошукову операцію внаслідок удару по Селидовому завершено. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, загалом через атаку російських загарбників 13 людей отримало поранення. На жаль, ще троє осіб загинуло.

Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах у Селидовому. В результаті чого поранення отримали 12 мешканців (четверо з них – діти). Загинули троє цивільних (одна дитина),

– повідомили в міськраді.

У МВС повідомили, що окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів – у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину.

Постраждало 15 людей: 3 загинуло (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 – поранені, зокрема четверо дітей.

Рятувальники допомагають потерпілим унаслідок обстрілу Селидового / Фото МВС

Загинула дитина та вагітна жінка

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що унаслідок обстрілу загинула дитина 9 років та вагітна жінка. Серед поранених також четверо дітей: 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

В Офісі генпрокурора повідомили, що унаслідок обстрілу росіянами медзакладу загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір із сином 9 років.

Постраждало 15 людей: 3 загинуло (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 – поранені (з них 4 дитини).

Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів – у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них – дитина 2015 року народження.

Що відомо про стан поранених

Під час першого ракетного обстрілу поранень різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро людей, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також отримав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку.

"Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні", – уточнили в прокуратурі.

Зазначають, що також отримали травми 6 пацієнтів медзакладу, який постраждав під час другого удару. Найстаршому пацієнту – 76 років, "наймолодшій крихітці завтра має виповнитись 6 місяців".



Росія ракетами вдарила по Селидовому / Фото ОВА

Під завалами можуть бути люди

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що унаслідок влучання у 5-поверхівку – 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Внаслідок другого обстрілу – пошкоджений один із корпусів лікарні.

Як лікарня виглядає після обстрілу: відео

Більше деталей обстрілу