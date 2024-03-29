Уражено центр зв'язку та кораблі: розвідка Британії показала фото наслідків удару по Севастополю

Внаслідок потужних ударів України по Севастополю російське командування змушене було евакуювати свої кораблі. Британська розвідка відзначає значне пошкодження інфраструктури та суден Чорноморського флоту.

Як зазначають у міністерстві оборони Великої Британії, проти ночі 24 березня українські Повітряні сили завдали серію ударів по стратегічних об'єктах у Криму. Особливо постраждав центр зв'язку Чорноморського флоту в Севастополі, де було зафіксовано структурні пошкодження будівель, зокрема обвалення даху.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію

Чорноморський флот під ударом

Спостерігачі з Лондона повідомляють про ушкодження десантного та розвідувального кораблів, що свідчить про ефективність українських ударів. Внаслідок дій наших оборонців, дорогі російські судна, які раніше використовували порт Севастополя, Кремль перемістив на інші бази.

Попри спроби Росії мінімізувати втрати, Україна продовжує ефективно знижувати боєздатність Чорноморського флоту, обмежуючи його дії у регіоні,

– повідомляє міноборони Британії.

Відступлення російських кораблів з Севастополя є важливим стратегічним успіхом для України. Це не лише підриває морську присутність окупантів у Чорному морі, але й демонструє здатність українських Збройних Сил завдавати точкових ударів по ворожій інфраструктурі.



Пошкодження комунікаційного центру Чорноморського флоту ворога / Міноборони Британії

Загалом ситуація в Криму залишається напруженою, але останні події підтверджують, що Україна здатна ефективно протистояти агресору. Міжнародна підтримка, зокрема інформаційна від союзників, продовжує відігравати ключову роль у цьому протистоянні.



Україна уразила російські кораблі в окупованому Севастополі / Міноборони Британії

Більше про атаку 24 березня

У ніч з 23 на 24 березня Севастополь зазнав ракетного обстрілу, під час якого було випущено 18 ракет. За даними російської сторони, 11 з них були збиті, але інформація про "ефективність ППО" ворога залишається непідтвердженою.

Розвідувальний корабель "Іван Хурс" та два великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов" постраждали внаслідок ударів українських сил, про що писали ЗМІ і офіційні джерела. Також у ВМС повідомляли, що центр зв'язку та інші об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту в Севастополі зазнали ушкоджень.

Воєнна розвідка України оцінила пошкодження десантного корабля "Ямал" як критичні. Корабель, який має історію участі в анексії Криму, загарбники намагаються врятувати, попри серйозність ушкоджень.

Загалом було уражено під час атаки 24 березня 2024 року два десантних кораблі класу "Ропуха" росіян, а також танки та один розвідувальний корабель класу "Юрій Іванов". Відповідні судна є на фото, опублікованому міністерством оборони Британії.