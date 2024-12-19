Росія вдарила "Іскандером" по Шевченковому: є жертви

19 грудня близько 15:00 російські військові завдали удару по селищу Шевченковому, що на Куп'янщині. За попередніми даними, росіяни застосували ракету "Іскандер-М".

Станом на 16:55 відомо про шістьох постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Які наслідки удару по Шевченковому

За даними поліції, внаслідок удару загинуло троє людей, ще дві жінки та чоловік дістали поранення.

Одна цивільна жінка дістала несумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу, також смертельні травми отримав цивільний чоловік,

– повідомляють в поліції.

Наслідки ракетного удару по Шевченковому: фото поліції Харківської області

Окрім цього, пошкоджено більше десятка приватних житлових будинків, паркани та гаражі. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція збирає речові докази чергового злочину окупантів, опитує свідків удару та оглядає домівки для встановлення кількості пошкодженого майна.

Слідчі відкрили кримінальне проводження за фактом порушення законів та звичаїв війни.