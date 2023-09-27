Після удару по штабу ЧФ Росії ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо, – Гуменюк

Після удару по штабу Чорноморського флоту Росії наразі спостерігається затишшя військово-морської діяльності окупантів. Ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у прямому ефірі, інформує 24 Канал. За її словами, очевидним є "певний сумбур" у керівництві Чорноморського флоту Росії після знищення ворожого штабу.

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Ворог використовує ракетоносії безглуздо

Як заявила Гуменюк, після удару по штабу ЧФ Росії ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо.

Використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач,

– зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що ворог нарощував присутність кораблів, коригував, заміняв один одного, тим самим демонстрував готовність.

"Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", – зауважила вона.

Наразі спостерігається затишшя військово-морської діяльності окупантів. Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі.

А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо,

– підкреслила Гуменюк.

Удар по штабу ЧФ РФ допомагали коригувати люди з Криму

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що наразі партизанський рух зростає. Люди починають розуміти, що росіяни їх обманули. Все більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.

Він зауважив, що деякі операції ЗСУ пов’язані з партизанським рухом. Наприклад, удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагали коригувати небайдужі громадяни з Криму.