Три місяці після удару, а руїни досі: свіже супутникове фото штабу Чорноморського флоту

Цьогоріч у вересні в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Під атакою опинився Чорноморський флот Росії, який досі стоїть у руїнах.

Через три місяці після влучання у штаб Чорноморського флоту окупантів росіяни навіть не розпочинали ремонтні роботи. Проте уцілілу частину будівлі, ймовірно, ще можуть використовувати загарбники. Про це розповів OSINT-аналітик MT Anderson 23 грудня.

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Що відомо про штаб ЧФ Росії

Будівля штабу Чорноморського флоту Росії стоїть без даху, а один із корпусів зруйнований практично вщент.

Станом на 20 грудня російські окупанти навіть не розпочали ремонтних робіт через три місяці після ракетного удару.

Знищений штаб ЧФ Росії / Фото MT Anderson із соцмережі Х

Також аналітик MT Anderson припустив, що окупанти все ще можуть використовувати ті частини будівлі, які уціліли після влучання по будівлі. Про це свідчить, зокрема, велика кількість припаркованих автомобілів.

Мені було цікаво дізнатися, чи розпочався якийсь ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано багато машин, цікаво, чи використовуються ще якісь частини?,

– написав аналітик.

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