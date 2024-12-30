Сили оборони знищили штаб ворога на Запоріжжі: є ліквідовані та важко поранені

Україна завдала ракетного удару по скупченню окупантів на Запоріжжі. У ГУР розповіли про наслідки атаки.

Нещодавно на окупованій території Донецької області агенти ГУР знищили телекомунікаційне обладнання російського оператора "Фєнікс". Ця операція ускладнила логістику та зв'язок загарбників, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Уражено штаб з окупантами

Тепер у розвідувальному відомстві повідомили про новий успіх. ГУР спільно із Силами оборони знищили ворожий штаб із росіянами на Запоріжжі.

Зазначається, що по ворожому об'єкту було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

Удар по російському штабу на Запоріжжі: дивіться відео

До слова, раніше у Генштабі розповіли про удар по складу зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.