У "Таврії В" прокоментували ранковий ракетний удар по їхньому складу

Вранці, 24 червня, ворог поцілив у цивільну інфраструктуру Одеси, там спалахнула пожежа. Під удар потрапило складське приміщення "Таврії В".

У компанії прокоментували атаку на їхні склади. Там запевнили, що жодних "воєнних цілей" не було і не могло бути.

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Як відреагували у "Таврії В"

Я Борис Музальов, засновник мережі "Таврія В", на нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні вперше, ні зараз. Три сотні співробітників складу цього свідки,

– заявив підприємець.

Відповідні слова підтвердив й речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Таким чином він спростував чути про те, що на складах в Одесі зберігалися боєприпаси.

"Росіяни розганяють про те, що це військовий об'єкт. Ворог завчасно планує удари, ракетні тим більше і зрозуміло, що він готувався до цього обстрілу", – пояснив він.

За словами Братчука, на складі зберігалися зокрема й харчові продукти. Однак не військова техніка, як це поширюють російські пропагандистські ЗМІ.

Зауважимо, російські загарбники атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". У Повітряних силах повідомили, що завдяки активній протидії протиповітряної оборони, одну з ракет було знищено.

Серед постраждалих 19-річний хлопець і двоє чоловіків 50 та 58 років. Поранених госпіталізували. Також рятувальники добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятували собаку, що був під завалами.