ЗСУ вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області, – ЗМІ

9 червня 2024, 16:52
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У Бєлгородській області біля селища Ракитне уражено склад боєприпасів російських військових. До цього там лунали вибухи і було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи та пожежу повідомляють місцеві телеграм-канали та російська влада. Розповідаємо, що відомо про приліт станом на зараз.

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Спершу у мережі почали з'являтись повідомлення, що у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. На той момент бєлгородчан попередили про ракетну небезпеку.

Масштаби пожежі

Після вибухів спалахнула пожежа. На поширених кадрах видно, що загоряння досить масштабне. У небо підіймався стовп диму, який видно за кілометри.

У Бєлгороді вибухи та пожежа: відео

Влучання у склади

Фактично відразу припускали, що це ймовірно "приліт" по складу боєприпасів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.

Сталось влучання у склад боєприпасів: відео

Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив влучання, зазначивши, що пожежа сталась не у житловому приміщенні. Він також запевнив, що потерпілих унаслідок вибухів немає.

"У Ракитянському районі пожежа у нежитловому приміщенні. Постраждалих немає. Жителів прилеглих будинків зараз перевозимо на безпечну відстань", – зазначив Гладков.

При цьому у Міноборони країни-агресора повідомляли про нібито збиття безпілотника. Там казали, що "близько 14:20 було припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії".

Більше про атаки по Росії

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  • Також вночі 9 червня Бєлгородський район нібито зазнав атаки за допомогою трьох безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок ударів начебто ніхто не постраждав.
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Автор: Анастасія Лукашевська