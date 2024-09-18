Масштаби вражають: пожежа на складі боєприпасів у Торопці на супутниковому знімку

Вночі 18 вересня БпЛа атакували військову частину у місті Торопець Тверської області. У мережі показали супутникові знімки пожежі.

На опублікованих "Радіо Свободою" кадрах видно надзвичайно сильне задимлення. Знімки військової частини у Торопці зроблені 16 та 18 вересня відповідно.

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Як палає склад боєприпасів у Торопці

У Торопці розташований 107 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії.

Знімок за 18 вересня, де видно масштабне задимлення, зроблений об 11:30 за київським часом. Наслідки атаки по військовій частині масштабні – місцева влада навіть оголосила евакуацію населення.

На складі зберігали приблизно 30 тисяч тонн різного типу боєприпасів.

Там була і номенклатура боєприпасів для РСЗВ балістичні ракети, за деякими даними і північнокорейські KN-23, а також зенітно-керовані ракети для С-300/С-400. Тому й вибух був достатньо потужним. Було знищено велику кількість засобів ураження, які використовують проти України,

– зазначив Олександр Коваленко.

Детонація усієї цієї зброї була настільки сильною, що, ймовірно, спровокувала землетрус біля Торопця. Було зафіксовано сейсмічну активність магнітудою 2,8.

Чим міг бути атакований склад у Торопці

Попри все, російська влада традиційно запевняла, що на склад всього лиш нібито впали "уламки дронів". Але насправді, за даними українських ЗМІ, цю потужну атаку могли здійснити із застосуванням понад 100 БпЛа.

Але водночас є підозри, що це міг бути й інший тип озброєння.

"Є багато відео очевидців, в яких можна почути звук роботи реактивного двигуна. Можливо, це були не безпілотники, а українська "Паляниця" або ж це було якась інша наша зброя з реактивним двигуном. Це важливо, адже реактивний двигун має кращі показники щодо тяги й потужності, відтак її носій може нести більшу бойову частину", – зауважив військовий експерт Андрій Крамаров.

До слова, цей удар по складу у Торопці має усі шанси стати рекордним та увійти в історію, кажуть аналітики Defence Express. "Можливо, це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії", – додають там.

Супутникові знімки складу боєприпасів у Торопці: дивіться відео