Росіян заскочили зненацька: у ВМС прокоментували нищівну атаку на Курськ

У ніч проти 31 липня Україна вдарила по складу зберігання озброєння та військової техніки біля Курська. У Військово-морських заявили про участь в цій атаці та розповіли, як вдалося провести успішну операцію.

Наразі результати удару у районі Курська ще дорозслідують, зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Військовий наголосив, що подібні атаки – свідчення значних спроможностей зброї, яка є на озброєнні в України, зокрема вказують на досить великий радіус дії можливого застосування.

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Удар по Курську

За словами Плетенчука, удар по Курську готували дуже ретельно. Він заскочив противника зненацька.

Росіяни, як і українці, постійно готуються до можливого застосування з іншого боку різноманітних систем озброєння. "Питання в тому, наскільки це реагування професійне, вдале та на якому обладнанні", – зазначив речник.

Раніше у ЗМІ припустили, що для атаки по складу у Курську могла бути використана модифікована українська ракета "Нептун". Плетенчук не заперечив, але й не підтвердив застосування самого цього снаряду. Зазначимо, що саме "Нептуном" ще у 2022 році Україна потопила "Москву".