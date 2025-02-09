Ураження складу з "Шахедами" в Орловській області: з'явилися супутникові знімки з наслідками

Українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА в Орловській області Росії. Тепер з'явилися супутникові знімки з наслідками цього ураження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "КіберБорошно".

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Що відомо про наслідки ураження складу з безпілотниками у Росії

Аналітики "КіберБорошно" розповіли, що внаслідок удару по складу зберігання ударних безпілотників в Орловській області було уражено підземний бункер з ворожими БпЛА.

Імовірно удар завдали за допомогою ракет Storm Shadow/SCALP, бойова частина яких призначена спеціально для ураження бункерів.

Експерти також оприлюднили координати ураженого бункера – 53.372340, 35.800360.



Наслідки ураження складу з ударними дронами в Орловській області / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що внаслідок удару по складах "Шахедів" в Орловській області було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Також було відомо, що понад 200 "Шахедів" уже не будуть застосовані проти нашої країни.

Водночас російські ЗМІ писали, що внаслідок цієї атаки було знищено: 24 одиниці БпЛА "Герань-2", 44 одиниці бойових частин до російського варіанту іранських дронів "Шахед" та 30 одиниць БпЛА "Пародія". Сам склад був розташований у районі Великої Черні, що в Орловській області.