Кількість постраждалих після удару по Смілі зросла: серед них – дитина

Російські окупанти 29 грудня завдали удару по Смілі на Черкащині. На жаль, станом на 17:00 кількість постраждалих зросла.

Спершу повідомили, що внаслідок російської терористичної атаки постраждали 6 людей. Згодом кількість поранених зросла до 8. Станом на 17:15 відомо вже про 9 постраждалих. Серед них – дитина.

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Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Обстеження триває,

– мовиться у повідомленні.

Ігор Табурець – начальник Черкаської ОВА – повідомив, що у місцевій школі розгорнуто штаб з оперативного реагування. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Наразі облаштовують місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків. Людей забезпечують харчуванням та предметами першої необхідності.

Що відомо про ракетну атаку 29 грудня

Російські окупанти 29 грудня скоїли наймасованішу атаку. Ворог вкотре атакував цивільних. Станом на вечір відомо про щонайменше 26 загиблих. Окрім того, постраждали понад 100 людей. Серед них є діти. Окрім того, у Києві та Запоріжжі під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальні роботи досі тривають. Пошкоджені десятки житлових будинків. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. Ворогу не вдасться реалізувати жодних планів.