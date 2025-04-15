Атака на Суми 13 квітня: з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент удару

Внаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня постраждали працівниці магазину "Дари моря", розташованого поблизу епіцентру вибухів. Момент прильоту зафіксувала камера спостереження.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

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Момент удару по Сумах потрапив на відео

В мережі з'явилося відео з камер спостереження магазину "Дари моря", які зафіксували моменти ракетних ударів по Сумах.

Удар по Сумах 13 квітня: дивіться відео

На кадрах видно, що перший удар був менш потужним, тому після нього завідувачка магазину та продавчині встигли вибігти на вулицю, щоб допомогти людям, які постраждали.

Однак, як тільки вони почали допомагати пораненим, пролунав другий вибух, внаслідок якого постраждали жінки.

Наразі вони перебувають у лікарні. Представник компанії розповів, що найбільше травм дістала завідувачка магазину.

Момент удару зняли під час служби в церкві

Також з'явилося відео з моментом атаки росіян, яке зняли під час святкової служби в одній із церков міста.

Удар по Сумах під час служби в церкві: дивіться відео

На відео видно, що від першого прильоту будівля здригнулася, а з вікна церкви було видно густий стовп диму, що підіймався над місцем вибуху.

Згодом стався другий вибух – уламки скла посипались униз, а вулицю наповнили звуки сигналізації на автомобілях. Після цього люди в церкві почали спускатися до підвалу.