Росія вдарила по будинку у Сумах: відомо про постраждалих та жертв

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Цього разу під ударом опинились Суми.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Сумах, є загиблі та постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на прокуратуру Сумщини.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок удару відомо про 8 загиблих, серед яких 2 дітей, та 10 поранених. Водночас кореспонденти Суспільного розповідають про 49 поранених.

Росія атакувала місто ракетами.

Прокуратура розпочала провадження за фактом порушення звичаїв війни.

Унаслідок атаки ворога, станом на 22:00, відомо про загибель 8 людей, серед яких 1 дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, пошкоджень зазнали щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби, кількість яких наразі уточнюють.

Зранку 17 листопада Росія масовано атакувала Україну різними видами ракет та ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом знову перебувала енергетика. Внаслідок цих ударів в Україні ввели погодинні включення світла.