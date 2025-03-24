Росія цинічно збрехала, що завдала ракетного удару по місцю дислокації ЗСУ у Сумах

Російська пропаганда поширює брехню, нібито російська армія в понеділок, 24 березня, завдала ракетного удару по місцю дислокації ЗСУ у Сумах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації. Там наголосили і підкреслили, що росіяни поцілили саме по житловій забудові міста.

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Росіяни брешуть про удар по Сумах

Насправді, поширюючи подібні фейки, Росія намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення Сум. Російські пропагандисти вкидають у інформаційний простір вигадки про "військові цілі", щоб перекласти відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури на українських військових.

Зазначимо, що у Сумській міській раді повідомили, що станом на 18:25 кількість постраждалих зросла до 88. З них 17 – діти.

Російська пропаганда систематично генерує подібні фейки після масованих ракетно-дронових атак,

– наголошують в ЦПД.

Так, раніше російські ресурси поширювали брехню, ніби руйнування та загибель трьох людей у Києві під час атаки російських ударних дронів стало наслідком роботи української ППО.

