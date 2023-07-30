Ракетний удар по Сумах: рятувальники показали, як всю ніч ліквідовували наслідки обстрілу
29 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.
Окупанти вдарили по одному із навчальних закладів у Сумах. Значних руйнувань зазнала 4-х поверхова будівля.
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Як рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки удару по Сумах
У ДСНС розповіли, що всю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару.
До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння.
Вже 30 липня о 3:04 пожежу, що охопила значну площу, вдалось ліквідувати. Зазначається, що на місці події працювало 42 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.
Наразі аварійні роботи тривають.
Рятувальники гасили пожежу після ворожого удару у Сумах / фото ДСНС
Наслідки ракетного обстрілу у Сумах: дивіться відео
Ракетний удар по Сумах: все, що відомо
- 29 липня близько 20:05 окупанти з території Росії здійснили ракетний удар по навчальному закладу в місті Суми.
- Внаслідок атаки ворога один цивільний чоловік загинув, ще чотири жінки та двоє чоловіків отримали поранення. Також зруйновано навчальний корпус, ще один корпус та два гуртожитки отримали значні пошкодження. У навколишній багатоквартирних будинках вибито вікна, уламками пошкоджено стіни.
- Зараз прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
- Станом на 11:00 відомо вже про двох загиблих та 20 травмованих людей в Сумах внаслідок влучання російської ракети в будівлю навчального закладу, повідомили в міській раді.