Ракетний удар по Сумах: рятувальники показали, як всю ніч ліквідовували наслідки обстрілу

30 липня 2023, 12:31
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29 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.

Окупанти вдарили по одному із навчальних закладів у Сумах. Значних руйнувань зазнала 4-х поверхова будівля.

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Як рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки удару по Сумах

У ДСНС розповіли, що всю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару.

До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння.

Вже 30 липня о 3:04 пожежу, що охопила значну площу, вдалось ліквідувати. Зазначається, що на місці події працювало 42 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.

Наразі аварійні роботи тривають.

Рятувальники гасили пожежу після ворожого удару у Сумах / фото ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу у Сумах: дивіться відео

Ракетний удар по Сумах: все, що відомо

  • 29 липня близько 20:05 окупанти з території Росії здійснили ракетний удар по навчальному закладу в місті Суми.
  • Внаслідок атаки ворога один цивільний чоловік загинув, ще чотири жінки та двоє чоловіків отримали поранення. Також зруйновано навчальний корпус, ще один корпус та два гуртожитки отримали значні пошкодження. У навколишній багатоквартирних будинках вибито вікна, уламками пошкоджено стіни.
  • Зараз прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
  • Станом на 11:00 відомо вже про двох загиблих та 20 травмованих людей в Сумах внаслідок влучання російської ракети в будівлю навчального закладу, повідомили в міській раді.
Автор: Софія Ропан