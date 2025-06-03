ГУР встановило російських командирів, причетних до обстрілу Сум 3 червня

У вівторок, 3 червня, о 9:20 росіяни обстріляли місто Суми з реактивної системи залпового вогню. Українські розвідники встановили причетних до трагедії окупантів.

Про це у вівторок, 1 липня, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. Унаслідок удару загинули 6 людей, ще 29 – дістали поранення.

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Хто причетний до обстрілу

За інформацією ГУР, для артилерійського обстрілу Сум агресор застосував реактивну батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162), вогневі позиції якого були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

Безпосередньо до злочинного удару по причетні військовослужбовці 30-го мотострілецького полку:

підполковник Гарнаєв Дамір Жафярович , начальник артилерії (адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46);

, начальник артилерії (адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46); капітан Волобуєв Дмитро Олександрович , командир реактивної артилерійської батареї (адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9);

, командир реактивної артилерійської батареї (адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9); сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А. – командири розрахунків РСЗВ артилерійської батареї на момент удару.

Нагадаємо, унаслідок атаки зафіксовано 8 влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 – багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня № 4, залізничні колії. Серед поранених – 3 дитини.

Володимир Зеленський назвав російський удар "абсолютно свідомим і звірячим". "Без тиску світу, без рішучих кроків США, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню", – додав президент.