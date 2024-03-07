Росія вдарила по Сумах балістикою: куди влучив ворог

Вдень для північних областей України оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Згодом стало відомо, що противник атакував Суми.

Незадовго після повідомлення про загрозу ракетного удару у Сумах пролунали вибухи. В ОВА розповіли наслідки чергового обстрілу окупантів.

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Балістикою по Сумах

Росіяни вкотре атакували саме цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Наразі на місці прильоту працюють всі необхідні служби.

Попередньо, травмовано одну цивільну людину.

Ракетний удар по Сумах / Фото наслідків від ОВА

Цинічний злочин окупантів: відео "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що сьогодні зранку ворог запустив ракету по Одещині з акваторії Чорного моря. Йдеться про Х-31П. Як повідомили військові, ворожа ціль припинила існування, не досягнувши узбережжя.

Вночі Росія атакувала Харківщину дронами

Загарбники вкотре обстріляли Харківську область території Бєлгородської області. Спочатку для регіону повідомили про загрозу ракетного удару, а потім стало відомо, що від кордону з країною – агресоркою рухається група ворожих безпілотників.

Противник атакував навчальний полігон ДСНС України. Внаслідок удару часткових руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів системи ДСНС. Йдеться про полігон Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.

На будівлі спалахнув дах. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Рятувальники швидко ліквідували полум'я. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.