Авіаційний удар по Сумщині: є влучання у водогін і пожежну частину

Окупанти обстріляли Сумську область. Уражені цивільні об'єкти, є поранені.

Надвечір окупанти вдарили ракетою по Сумщині. В області було чути вибухи.

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Наслідки ворожої атаки

Відомо, що росіяни атакували Краснопільську громаду. Виконуюча обов'язки голови Ірина Юхта розповіла, що ворог влучив у приміщення пожежної частини у Славгороді. Там поранено водія та двох цивільних мешканців.

Тим часом у Наумівці стася приліт КАБ, яким пошкоджено водогін.

У Краснопіллі руйнувань зазнав приватний будинок. Понівечені вікна, двері, стіни.

До слова, загарбники обстріляли село Козача Лопань на Харківщині, під завалами можуть бути 3 людини. На місці події працюють необхідні служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Одну жінку врятовано з-під завалів.