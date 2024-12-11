Є постраждалі та пошкоджена техніка: у Росії зявили, що в Таганрозі під удар потрапив аеродром

У Росії стає все більш неспокійно. Зокрема, заявили про удар по аеродрому у Таганрозі.

У Росії заявили, що вранці 11 грудня 2024 року під ударом ракет опинився Таганрог. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни кричать про ППО

Пишуть, що під ударом був аеродром у місті в Ростовській області. Крім цього, росіяни припускають, що удар завдали "високочастотною західною зброєю", тобто ракетами ATACMS.

Пропагандисти пишуть про 6 таких ракет, які тримали курс на аеродром. Вже традиційно росіяни переконують, що всі ракети були збиті протиповітряною обороною. Там зазначили, що дві ракети нібито збили бойовим розрахунком ЗРПК "Панцир", а інші були локаційно втрачені через засоби радіоелектронної боротьби.

Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу. У Росії також пишуть, що руйнувань немає, однак є незначні пошкодження (посічені осколками) дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці.

Росіяни також знову погрожували ударити у відповідь, однак ворог постійно створює загрозу для українців. Саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, тому зрозуміло, що для нових ударів Росії не потрібен привід.

Водночас українська влада жодним чином не коментувала та не підтверджувала причетність нашої держави.