Сили оборони вдарили по Таганрозькому заводу: там виготовляли дещо справді цікаве

У ніч на 11 грудня Сили оборони завдали удару по Таганрозькому авіаційному заводу, який розташований за 150 кілометрів від лінії фронту.

В етері 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, що відомо про авіаційний завод у Таганрозі, який атакувати українські військові, та які наслідки цього удару.

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Чим особливий Таганрозький завод

Наразі невідомо, чим Збройні Сили атакували Таганрог. Спершу місцеві писати про атаку безпілотників, проте згодом Ростовська влада заявила про ракетний удар ATACMS.

Про Таганрог тут дійсно цікаво. Було влучення в завод, який відомий тим, що раніше займався виготовленням гідролітаків. Тобто літаки, які підіймаються в повітря саме з поверхні води,

– мовив Ступак.

За неофіційними даними, на цьому заводі була нарада, де були серйозні фахівці, з яких близько 5 людей загинуло. Самі росіяни кажуть, що це велика втрата для Росії, адже це були "важливі та корисні співробітники".

Я не знаю, в якій саме сфері. Можливо, це пов'язано з літакобудуванням, або з комплексами протиповітряної оборони. Однак Росія сама підтвердила, що це болюча втрата. Чим менше якісних фахівців у Росії, тим краще для нас, тим повільніше працюватиме російський ВПК,

– зазначив експрацівник СБУ.

До слова, внаслідок обстрілу згоріли 14 автомобілів. Також було пошкоджено котельню у Таганрозі. Тепер без опалення залишилися 27 багатоквартирних будинків.

Крім цього, цієї ночі було "гаряче" на Брянщині. Українські сили атакували нафтобазу, що використовувалася у військових цілях. Адже саме цей наливний пункт активно використовує російська армія для постачання пального для своїх солдатів на фронт.