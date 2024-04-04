Це було, мов свято, – премʼєр-міністр Незалежного Татарстану про атаку українських дронів

Вранці 2 березня на заводі з виробництва "Шахедів" у Татарстані пролунав вибух. Українські дрони, пролетівши понад 1000 кілометрів, уразили військовий об'єкт. Частина населення, як виявилось, чекала подібного.

Премʼєр-міністр Незалежного Татарстану Рафіс Кашапов розповів 24 Каналу, що деякі татари зраділи, що ця атака відбулася. Адже, за словами Кашапова, що ближчою є перемога України, то ближчою є звільнення Татарстану від російської окупації.

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Очікуваний удар України

Українські дрони атакували військовий об'єкт у Татарстані. Завод, де виробляли "Шахеди" розташований за 1200 кілометрів від України. Однак дрони чітко влучили у ціль навіть на такій відстані.

Для когось у Татарстані це був шок, а для когось – немов свято, просто публічно святкувати не можуть. Тому що вони бачать, що винищують мешканців Татарстану, мільярди доларів йдуть на війну, а наші заводи та фабрики працюють на амбіції кремлівських паханів. Після початку війни наші патріоти, не лише татари, навіть самі росіяни, чекали удару від України,

– зазначив Рафіс Кашапов.

Прем'єр-міністр Незалежного Татарстану розповів, що у нього навіть запитують, чому Україна не б'є по пороховому заводу в Казані. Загалом ще низка татарстанських заводів працює на війну. Зокрема й завод "КАМАЗ", на якому виробляють бронетехніку, бронежилети тощо. Робота на ньому беззупинна.

"ЗСУ дуже успішно вражають протиповітряні системи Росії. Вони можуть захищати тільки Петербург та Москву. Для регіонів – таких можливостей немає. Та й загалом для них Урал, Сибір, Кавказ – це колоніальні території, для них це другосортні регіони. Їм байдуже на людей, для них це розхідний матеріал", – пояснив Кашапов.

Справді, не новиною є те, що Кремль найбільше засобів ППО розмістив саме у Москві та Санкт-Петербурзі. Хоча й це подекуди не рятує російські військові об'єкти від ударів.

Росіяни бояться повстань

Попри те, що татари хочуть звільнитися від ярма російської окупації, про повстання зараз складно говорити. Утиски нацменшин у Росії завжди були сильними. А після теракту у "Крокус Сіті Холі" росіяни посилили їх ще більше.

Хоч татари взагалі не причетні до цих терактів, але все одно суспільно-політичних лідерів-мусульман почали переслідувати. ФСБшники почали вриватися у їхні будинки. Мабуть, проводять шокотерапію, щоб татари не змогли повстати,

– розповів Кашапов.

До слова, цікаво відзначити, що за даними татарських активістів, в районі заводу "КАМАЗ" не працює GPS-сигнал. Ймовірно, російська розвідка почала хвилюватися, щоб і цей об'єкт не став ціллю дронів. Завод розташований у місті Набережні Челни, населення якого складає пів мільйона. Якщо цей завод зупинить роботу, десятки тисяч людей можуть залишитись без роботи, що посилить соціальний тиск. Кремль, очевидно, боїться й цього.

"Українці молодці, я вдячний вам. Українські військові мають знищувати військову інфраструктуру – це законні цілі. Ми – татари – з 1552 року перебуваємо під окупацією. Всі ці об'єкти: заводи, фабрики, НПЗ працюють на окупантів. Що швидшою буде перемога України, то швидше й ми станемо вільними. Тому ми маємо допомогти українцям у цьому, – наголосив Кашапов.

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